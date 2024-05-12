Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Şampiyonluk şansını matematiksel açıdan sürdürmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdürdü.
Son 2 maçından 1 puan çıkaran Kayserispor, 41 puanda ve küme düşme hattının 4 puan üstünde kaldı.
GELECEK HAFTA BÜYÜK DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Rodrigo Becao, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Kayserispor ise gelecek hafta Konyaspor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.
FENERBAHÇE İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu Kayserispor müsabakasında görevlendirmedi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.
Kayserispor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde Alexdander Djiku forma giyerken, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic görev yaptı. Santrfor arkasında Sebastian Szymanski şans bulurken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
OSAYI-SAMUEL FEDAKARLIKLA KADRODA
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor müsabakasında kadroda yer aldı.
Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi.
Osayi-Samuel, maça yedek kulübesinde başladı.
OOSTERWOLDE 1 AY SONRA DİREKT 11'DE
Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından direkt ilk 11'de görev aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.
DJIKU ÖN LİBEROYA GEÇTİ
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, Kayserispor maçına savunmanın önünde başladı.
Sezon boyunca stoperde gösterdiği performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in yokluğunda bu sezon ilk kez bu pozisyonda forma giydi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Rade Krunic, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi saha ortasında topladığı oyuncuları yaptığı konuşmayla motive etmeye çalıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.
50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde (Dk. 66 Osayi-Samuel), Djiku, Cengiz Ünder (Dk. 83 Bonucci), Fred, Tadic (Dk. 66 King), Szymanski, Batshuayi (Dk. 78 Serdar Dursun)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mehmet Eray Özbek), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 67 Attamah), Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bourabia (Dk. 81 Ackah), Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek), Boa Morte
Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku, Dk. 59 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov, Dk. 52 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+1 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 45+3 Becao (Fenerbahçe)
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Michy Batshuayi, 43. dakikada Alexander Djiku ve 59. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetti.
Şampiyonluk şansını matematiksel açıdan sürdürmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe, puanını 93'e çıkardı ve 2 hafta kala Galatasaray'ı 6 puan geriden takibini sürdürdü.
Son 2 maçından 1 puan çıkaran Kayserispor, 41 puanda ve küme düşme hattının 4 puan üstünde kaldı.
GELECEK HAFTA BÜYÜK DERBİ VAR
Fenerbahçe, gelecek hafta Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadelenin 45+3. dakikasında sarı kart gören Rodrigo Becao, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Kayserispor ise gelecek hafta Konyaspor ile kümede kalma yolunda kritik bir maça çıkacak.
FENERBAHÇE İLK 11'İNDE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Mondihome Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Konyaspor maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti.
Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Konyaspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği oyunculardan Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu Kayserispor müsabakasında görevlendirmedi.
62 yaşındaki çalıştırıcı, İrfan Can'ı sakatlığı nedeniyle kadroya alamazken, Bright Osayi-Samuel'i aynı nedenle yedek soyundurdu. Kartal, Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko'yu ise kendi tercihiyle kulübede oturttu.
Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine ise Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'e sürdü.
Kayserispor karşısında kalede yine Dominik Livakovic'i oynatan Kartal, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Bu isimlerin önünde Alexdander Djiku forma giyerken, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic görev yaptı. Santrfor arkasında Sebastian Szymanski şans bulurken, gol yollarında Michy Batshuayi tercih edildi.
OSAYI-SAMUEL FEDAKARLIKLA KADRODA
Fenerbahçe'nin tecrübeli sağ beki Bright Osayi-Samuel, Kayserispor müsabakasında kadroda yer aldı.
Konyaspor mücadelesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda olması beklenmeyen 26 yaşındaki oyuncu, fedakarlık yaparak kadroya dahil edildi.
Osayi-Samuel, maça yedek kulübesinde başladı.
OOSTERWOLDE 1 AY SONRA DİREKT 11'DE
Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, sakatlığının ardından direkt ilk 11'de görev aldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Olympiakos müsabakasında ciddi bir sakatlık yaşayan ve sezonu kapatma durumu olan 23 yaşındaki oyuncu, sakatlığını beklenenden erken atlatmıştı.
Bir süredir takımla çalışmalara başlayan Oosterwolde, 4 lig ve 1 Avrupa olmak üzere kaçırdığı 5 maçın ardından yeniden formasına kavuştu.
DJIKU ÖN LİBEROYA GEÇTİ
Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, Kayserispor maçına savunmanın önünde başladı.
Sezon boyunca stoperde gösterdiği performansla beğeni toplayan 29 yaşındaki oyuncu, İsmail Yüksek ve Rade Krunic'in yokluğunda bu sezon ilk kez bu pozisyonda forma giydi.
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Mert Müldür'ün yanı sıra sakatlıkları bulunan Rade Krunic, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek kadroda yer almadı.
Bu arada Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç öncesi saha ortasında topladığı oyuncuları yaptığı konuşmayla motive etmeye çalıştı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Batshuayi'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topun gelişine Ferdi Kadıoğlu'nun şutunda, Bilal Bayazit topu ayaklarıyla oyun alanına çıkardı.
50. dakikada hızlı gelişen Mondihome Kayserispor atağında Cardoso'nun soldan ceza sahasına girerken yaptığı yerden vuruşta, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.
59. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Soldan Szymanski'nin sert ortasında altıpas önünde topun gelişine Çağlar Söyüncü'nün dokunuşunda, top ağlarla buluştu: 3-0.
82. dakikada orta alanda bacak arası şık bir çalımla rakibinden sıyrılarak ceza yayına gelen Fred'in pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazdan Mert Hakan'ın müsait durumda şutunda kaleci ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Stat: Ülker
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Oosterwolde (Dk. 66 Osayi-Samuel), Djiku, Cengiz Ünder (Dk. 83 Bonucci), Fred, Tadic (Dk. 66 King), Szymanski, Batshuayi (Dk. 78 Serdar Dursun)
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı (Dk. 81 Mehmet Eray Özbek), Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 67 Attamah), Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov (Dk. 46 Nazon), Cardoso, Bourabia (Dk. 81 Ackah), Mane (Dk. 62 Ramazan Civelek), Boa Morte
Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku, Dk. 59 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov, Dk. 52 Gökhan Sazdağı, Dk. 90+1 Boa Morte (Mondihome Kayserispor), Dk. 45+3 Becao (Fenerbahçe)
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