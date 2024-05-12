Yusuf Demir, Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralanan Yusuf Demir, sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri dönecek. Avusturya basınında yer alan haberde Yusuf Demir için, "Her zaman profesyonelce davranmıyor." ifadeleri kullanıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Yusuf Demir, Galatasaray'a geri dönüyor!
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12 Mayıs 2024 16:28
Galatasaray'dan sezon başında Basel'e kiralık olarak transfer olan Yusuf Demir, Avusturya'da gündem oldu.

"PROFESYONEL DAVRANMIYOR"

Basler Zeitung'ta yer alan habere göre, Yusuf Demir, sezon sonunda Galatasaray'a geri dönecek. Yusuf Demir için çıkan haberde, "Her zaman profesyonelce davranmıyor" ifadeleri yer aldı.

KADROYA GİREMİYOR

Genç futbolcunun şubat ayından bu yana Basel'de kadroya giremediği ve bunun nedeninin bilinmediği kaydedildi.

BASEL PERFORMANSI

Bu sezon Basel'de toplamda 13 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yazında Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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