Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK, evinde Jose Luis Mendilibar'ın yönetimindeki Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.
Toumbas Stadı'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 26. dakikada Taison ve 65. dakikada Andrija Zivkovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 2 hafta kala lider AEK'in 2 puan gerisinde 74 puana ulaşırken, Olympiakos 70 puanda kaldı.
Bir sonraki maç haftasında PAOK evinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'u konuk ederken, Olympiakos sahasında lider AEK ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- AEK (75)
2- PAOK (74)
3- Panathinaikos (71)
4- Olympiakos (70)
Toumbas Stadı'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 26. dakikada Taison ve 65. dakikada Andrija Zivkovic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 2 hafta kala lider AEK'in 2 puan gerisinde 74 puana ulaşırken, Olympiakos 70 puanda kaldı.
Bir sonraki maç haftasında PAOK evinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'u konuk ederken, Olympiakos sahasında lider AEK ile karşılaşacak.
PUAN DURUMU
1- AEK (75)
2- PAOK (74)
3- Panathinaikos (71)
4- Olympiakos (70)
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