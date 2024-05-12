PAOK, Olympiakos'u geçip umudunu korudu

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda PAOK, evinde Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
PAOK, Olympiakos'u geçip umudunu korudu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 21:58
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK, evinde Jose Luis Mendilibar'ın yönetimindeki Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Toumbas Stadı'nda oynanan maçta PAOK'un gollerini 26. dakikada Taison ve 65. dakikada Andrija Zivkovic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte PAOK bitime 2 hafta kala lider AEK'in 2 puan gerisinde 74 puana ulaşırken, Olympiakos 70 puanda kaldı.

Bir sonraki maç haftasında PAOK evinde Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos'u konuk ederken, Olympiakos sahasında lider AEK ile karşılaşacak.

PUAN DURUMU

1- AEK (75)
2- PAOK (74)
3- Panathinaikos (71)
4- Olympiakos (70)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery