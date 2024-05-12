Onur Bulut: 'Kötü bir sonuçla dönüyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Onur Bulut karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kötü bir sonuçla döndüklerini söyleyen Onur Bulut, "Kazanmak için gelmiştik fakat kötü bir sonuçla dönüyoruz çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Maça sağ açıkta başlayan Onur Bulut bu pozisyona yabancı olmadığını söyledi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Sezon başında da bu mevkide oynamıştım. Yabancı olduğum bir pozisyon değil. Asistim iyiydi ama keşke maçı kazansaydık."
Kötü bir sonuçla döndüklerini söyleyen Onur Bulut, "Kazanmak için gelmiştik fakat kötü bir sonuçla dönüyoruz çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.
Maça sağ açıkta başlayan Onur Bulut bu pozisyona yabancı olmadığını söyledi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:
"Sezon başında da bu mevkide oynamıştım. Yabancı olduğum bir pozisyon değil. Asistim iyiydi ama keşke maçı kazansaydık."
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