Onur Bulut: "Kötü bir sonuçla dönüyoruz"

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Onur Bulut, Alanyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Onur Bulut: 'Kötü bir sonuçla dönüyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mayıs 2024 21:34
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Onur Bulut karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kötü bir sonuçla döndüklerini söyleyen Onur Bulut, "Kazanmak için gelmiştik fakat kötü bir sonuçla dönüyoruz çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Maça sağ açıkta başlayan Onur Bulut bu pozisyona yabancı olmadığını söyledi ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Sezon başında da bu mevkide oynamıştım. Yabancı olduğum bir pozisyon değil. Asistim iyiydi ama keşke maçı kazansaydık."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
EN ÇOK YORUMLANANLAR

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery