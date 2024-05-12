Almanya Ligi'nde 33. hafta maçında Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Bayern Münih oldu.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Lovro Zvonarek ve 13. dakikada Leon Goretzka kaydetti.



Ev sahibi Bayern Münih'te Kim Min-Jae 75 dakika görev yaptı. Sacha Boey maç kadrosunda yer almadı.



Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 72'ye yükseltti. Wolfsburg 37 puanda kaldı.



Alamnya Ligi'nde son hafta Bayern Münih, Hoffenheim'a konuk olacak. Wolfsburg, Mainz 05'i ağırlayacak.





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