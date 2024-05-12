Süper Lig'in 36. haftasında Pendikspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Pendik Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.



Rizespor, 44. dakikada Jonjo Shelvey ile öne geçti. Pendikspor'un ilk golü 65. dakikada Mame Thiam'dan geldi. Pendikspor, 74'te Umut Nayir'in attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı.



Pendikspor'da ilk golü atan Thiam, 45'te penaltıdan yararlanamadı.



Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Pendikspor, bu sonuçla puanını 36'e yükseltti. Rizespor, 49 puanda kaldı. Karadeniz ekibi, Avrupa'ya katılma hesaplarını kapattı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Çaykur Rizespor gole yaklaştı. Zeqiri'nin ceza sahası çizgisi üzerinden çıkardığı şutta top kaleci Erdem Canpolat'tan döndü. Pozisyonun devamında altıpasın sağında bu kez Akintola'nın yaptığı vuruşta Erdem yine gole izin vermedi.



6. dakikada konuk takım önemli bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Ani gelişen atakta Olawoyin'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Zeqiri'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.



21. dakikada Taha Şahin'in sağ çaprazdan ortasında Olawoyin'in altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Erdem Canpolat, yere çarparak yükselen topu parmaklarının ucuyla son anda kornere çeldi.



45. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın pasında topla buluşan Shelvey, yayın sağından ceza sahasına girip önünü boşalttıktan sonra şutunu çıkardı. Kaleci Erdem Canpolat'ın parmaklarının ucuyla müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1



45+4. dakikada Pendikspor, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Ceza sahasında Halil İbrahim Pehlivan ile girdiği ikili mücadelede Halil Akbunar yerde kaldı. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen hakem Atilla Karaoğlan, penaltı kararı verdi.



45+6. dakikada Thiam'ın kullandığı penaltı vuruşunda, kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



65. dakikada Siltaş Yapı Pendikspor beraberliği sağladı. Midtsjö'nün ara pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası içinden şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'den döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Thiam'ın uygun durumda yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1



74. dakikada Pendikspor'da Umut Nayir sahneye çıktı ve ev sahibi takımı öne geçirdi. Gökcan Kaya'nın sağ çaprazdan ortasına iyi yükselen Umut, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1



Stat: Pendik



Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Abdullah Uğur Sarı



Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç (Dk. 61 Midtsjö), Alpaslan Öztürk, Welinton, Emre Taşdemir (Dk. 61 Sequeira), Ndiaye (Dk. 77 Çekiçi), Gökcan Kaya, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. 88 Diaby), Thiam, Erencan Yardımcı (Dk. 60 Umut Nayir)



Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi (Dk. 86 Anıl Yaşar), Halil İbrahim Pehlivan, Olawoyin, Shelvey, Akintola (Dk. 63 Sauer), Muammer Sarıkaya (Dk. 86 Mithat Pala), Zeqiri, Minchev (Dk. 69 Gaich)



Goller: Dk. 45 Shelvey (Çaykur Rizespor), Dk. 65 Thiam, Dk. 74 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor)



Sarı kartlar: Dk. 45+5 Halil İbrahim Pehlivan, Dk. 45+5 İlhan Palut (Teknik Direktör), Dk. 65 Minchev, Dk. 74 Alikulov Dk. 83 Shelvey, Dk. 90+1 Mithat Pala (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Thiam, Dk. 90+4 Erdem Canpolat, Dk. 90+5 Sequeira (Pendikspor)





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