Kasımpaşa, Antalyaspor'u 3 golle geçti

Süper Lig'de 36. hafta maçında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 3-1'lik skorla Kasımpaşa oldu.



Kasımpaşa'nın gollerini 16. dakikada Julien Ngoy, 37. dakikada Nuno Da Costa ve 82. dakikada penaltıdan Haris Hajradinovic kaydetti.



Antalyaspor'da Erdoğan Yeşilyurt 80. dakikada kırmızı kart gördü. Konuk ekibin golü 90. dakikada Amar Gerxhaliu'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa puanını 52'ye yükseltti. Antalyaspor 45 puanda kaldı.



Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Rizespor'a konuk olacak. Antalyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.



16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.



36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.



79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.



82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.



90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan



Hakemler: Oğuzhan Çakır, İlker Takpak, Kamil Çetin



Kasımpaşa: Gianniotis, Gökhan Gül (Dk. 90+1 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Fall (Dk. 90+1 Emirhan Yiğit), Ben Ouanes, Sadiku (Dk. 81 Thomas), Hajradinovic, Aytaç Kara, Ngoy (Dk. 76 Sadık Çiftpınar), Da Costa (Dk. 90+1 Bünyamin Çetinkaya)



Bitexen Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Naldo (Dk. 73 Emre Uzun), Ömer Toprak (Dk. 13 Gerxhaliu), Veysel Sarı, Güray Vural, Safuri, Kaluzinski, Saric (Dk. 73 Milosevic), Larsson (Dk. 83 Mert Yılmaz), Assombalonga



Goller: Dk. 16 Ngoy, Dk. 36 Da Costa, Dk. 82 Hajradinovic (Penaltıdan) (Kasımpaşa), Dk. 90+1 Gerxhaliu (Bitexen Antalyaspor)



Kırmızı kart: Dk. 80 Erdoğan Yeşilyurt (Bitexen Antalyapor)



Sarı kartlar: Dk. 44 Yasin Özcan (Kasımpaşa), Dk. 80 Veysel Sarı (Bitexen Antalyaspor)





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