Hikmet Karaman: ''Üstümü 3 kere değiştirdim''

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'ye 6-1 yenilen Yukatel Adana Demirspor'da teknik direktör Hikmet Karaman, "Takım olarak hem oyun hem de pozisyon disiplinimiz doğru değildi." dedi.



Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, dramatik bir maç izlediklerini belirtti.



Hava şartlarının olumsuzluğuna değinen Karaman, "Golden önce Mario (Balotelli) yanımıza gelip, 'Birbirimizi görmüyoruz.' dediği anda golü yedik. Daha sonra hakem bizi içeri yolladı. Çıktık, ben bile 3 kere üstümü değiştirdim. Herkes ayakkabısını değiştirdi, üstünü değiştirdi. Yani oyunun momentumu, temposu gitti. Zaten saha buna müsait değildi. Tekrar dışarı çıktık." diye konuştu.



İlk devrede hava şartlarının futbol için müsait olmadığını ifade eden Karaman, şunları dile getirdi:



"Bu durumu değerlendiren Gaziantep FK oldu. (Balotelli'nin kırmızı kart görmesi) Eksik oynayabilirsiniz ama bunun haricinde takım olarak hem oyun hem de pozisyon disiplinimiz doğru değildi. İyi bir Adana Demirspor taraftarı var. Takımına sahip çıkan, stadı dolduran, bizden de skor isteyen, iyi futbol isteyen bir şehrimiz var. Geçen hafta İstanbulspor maçına 6 eksik gittik. Kritik olduğunu ben çok iyi biliyordum. Oradan 3 puanı almanın, 1-0 galipken son 20 dakikanın ne kadar önemli olduğu, bugün skorlara baktığınızda ve bizim puanımıza baktığınızda ortaya çıkıyor."



Karaman, görevde bulunduğu yaklaşık 5 ayda oyuncuların gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele edip, sorumluluklarının bilincinde bu haftaya kadar geldiklerini belirtirken, "Bazen sporcu grubunu ruhsal ve zihinsel mutlu etmezseniz, sıkıntı yaşarsınız. Biz kritik dönemleri biraz buhranlı yaşadık. Bunun faturasını da ağır bir şekilde ödedik. Onun için oyunculara fazla yüklenmemek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





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