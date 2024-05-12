Gaziantep FK'dan deplasmanda hayati bir 3 puan! Gol olup yağdılar

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK, sahasında Adana Demirspor ile karşılaştı. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK 6-1 kazandı.



Konuk ekibin gollerini 11 ve 77. dakikalarda Denis Draguş, 32. dakikada Lazar Markovic ve 45+7. dakikada Papis Djilobodji, 67. dakikada Denis Draguş ve 90. dakikada Badji kaydetti.



ADANA DEMİR 10 KİŞİ TAMAMLADI



Adana Demirspor'da Mario Balotelli topsuz alanda rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'ın uyarısıyla kırmızı kart gördü.



YAĞMUR SEBEBİYLE DURDU



İki takımın karşılaştığı maç yoğun yağmur nedeniyle durdu. Yaklaşık 8 dakikalık duraklamanın ardından kaldığı yerden devam etti.



Nu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 38'e çıkardı ve kümde kalma yolunda önemli bir galibiyet aldı. Adana Demirspor ise 44 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gaziantep Fk, Karagümrük ile oynayacak. Adana Demirspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



11. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sağ kanatta Markovic'in yerden ortasında kale sahası içinde Dragus'un vuruşunda, meşin yuvarlakla ağlarla buluştu: 0-1



31. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Balotelli'nin kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Mendoza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1



33. dakikada Gaziantep FK tekrar öne geçti. Maxim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Markovic, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2



44. dakikada Dragus'un sol kanattan yerde ortasında kale sahası önünde topla buluşan Maxim'in vuruşunda, top direkten geri döndü.



45+7. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Maxim'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahası içinde yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3





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