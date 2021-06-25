Burak Elmas'tan Canaydın modeli

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, yönetim tarzı olarak Özhan Canaydın'ı örnek alacak. Yönetim toplantılarını sık sık Florya'da gerçekleştirecek olan Elmas, teknik heyetle doğrudan iletişim kuracak

Haber; Milliyet
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Burak Elmas'tan Canaydın modeli
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25 Haziran 2021 07:57
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas görev sürecinde Özhan Canaydın modelini uygulayacak.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni patronunun yönetim tarzı olarak merhum Başkan Canaydın'dan esinlendiği ortaya çıktı. Özhan Canaydın dönemindeki gibi Florya Metin Oktay Tesisleri ve teknik ekiple direkt kendisi iletişim halinde bulunacak olan Elmas böylece arada herhangi bir aracı kullanmayacak.

Burak Elmas, yönetim kurulu toplantılarını da sık sık Florya'da gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılı kulübün patronuna Işıtan Gün ile Ural Aküzüm futbol konusunda yardımcı olacak. Işıtan Gün'ün transfer çalışmaları nedeniyle önceki gün yapılan ilk yönetim kurulu toplantısına katılmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticinin, Teknik Direktör Fatih Terim'in listesinde yer alan isimlerin transferi için yoğun bir çalışma yürüttüğü ileri sürüldü.




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