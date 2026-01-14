İngiltere Lig Kupası Yarı Final ilk maçında Newcastle United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 53. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.
Borunemouth'tan Manchester City'ye transfer olan Antoine Semenyo, ikinci maçında ikinci golünü buldu.
Deplasmanda ilk maçı kazanan Manchester City, 4 Şubat tarihinde Newcastle United'ı rövanş maçında ağırlayacak.
