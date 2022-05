"Umarım bir gün Galatasaray başkanlık makamına zarar vermek için illegal bahis çeteleriyle işbirliği yapanlar, yargımız tarafından ortaya çıkarılır. Ben bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Ben bir Galatasaray taraftarıyım her şeyden önce. Futbolda sonuçların iyi gitmediği, futbolda başarı taraftar için önemlidir. Taraftar olsam Burak Elmas'a çok tepki gösterirdim. Burada bir haksızlık görmüyorum. Ciddi anlamda eleştirirdim. Hakaret, küfür başka şey."



"Üye ile taraftar başka şey. Taraftar, Galatasaray'ın geleceğini düşünmek zorunda değil. O anki başarıyla, şampiyonlukla, her maçta kazanmak ister. Üyenin daha derin bakma zorunluluğu var. Daha iyi yönetme yarışı değil de Galatasaray'ı buradan kurtarma yarışına girmemizdir. Üyelerimizin, taraftar şapkasıyla bakma lüksü yok."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, basın toplantısında seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu."Ümit ediyorum ki Galatasaray başkanı olarak, son kez çıkıyorum. Aday değilim. 11 Haziran'da gerçekleşecek seçimle ilgili etrafıma da defalarca kez söyledim aday olmayacağımı. Listelerin verileceği son tarihten önce bunu söyleyerek spekülasyonların önünü kapatmak istedim.""Son gelişen olaylarla ilgili özellikle Galatasaray değerlerine maalesef hiç yakışmayan, organize şekilde yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'ndaki söylemlerle ilgili cevap vermek; aslında arkada ne kadar çirkin, kişilerin kendi egolarının, iktidar mücadelelerinin olduğu konusunda bilgilendirmek istedim.""Bizler aday olurken eski değerlerin yaşandığı, benim de zamanında yöneticilik yaptığım, eski değerlerle yaşamak adına, Galatasaray'ın mali ve manevi özgürlüğüne kavuşması açısından zor bir dönemde aday olduk. Bir iktidar mücadelesi değil Galatasaray mücadelesi olduğunu defalarca dile getirdik. Çok kısa görev süremizde, çok ciddi, Galatasaray'ın geleceğini etkileyen hamleler yaptık. Hatalarımız da oldu ama hiçbir hatamız Galatasaray adına yaptığımız stratejiyi değiştirmedi, uzaklaştırmadı.""Özellikle duyulmayan, duyulması istenmeyen bazı önemli stratejik konular var. Galatasaray'ın mali açıdan bir düzlüğe çıkması, borcunu ödeyen ilk büyük kulüp olması adına ciddi disiplin uygulamaları oldu. Futbol şubesindeki takım maliyeti bunlardan biri. Geldiğimizde 50 milyon euro olan takım maliyetini, bu sezonun başı itibarıyla 27 milyon euro'ya indirdik. Bu yatırım, Galatasaray'ın geleceği adına pozitiftir. Yüksek maliyetli oyunculardan boşalan noktaları, uygun maliyetli oyuncularla değiştirdiğimiz zaman daha uzun ve sürdürülebilir bir başarı gelecektir.""85 milyon TL vadesi geçmiş borç ödedik. Bunların hepsi olağan genel kuruldan 6 ay itibarıyla yapılanlardır. 21 milyon TL vadesi geçmiş borçlardan indirim aldık. Açılan davalarda 16.2 milyon TL indirim alarak uzlaşmaya gittik. Gayrımenkullerimizle ilgili şeffaf biçimde mevcut durumları, yapılması gerekenleri paylaştık. Uzun zamandır süren, bir türlü halledilememiş olan Galatasaray markasının en önemli göstergelerinden biri olan Galatasaray Adası'nı hukuki davaları iyi takip ederek sonuca erdirdik. Galatasaray Adası'nı tekrar ait olduğu gibi Galatasaray Spor Kulübü'ne hiçbir kiracı olmadan üzerinden kazandırdık. Kemerburgaz için tüm izinleri aldık. Yeni gelen yönetim de Kemerburgaz için onayı çıkmış bir arazi bulacaklardır.""Florya, Galatasaray'ın geleceğinin, borçlarını ödeyebilecek, geleceğe dönük işletme sermayesi kazandırabilecak bir proje yaratmak adına Emlak Konut'la, onların özelleştirmeden almış olduğu arazi, yani bizim arazimizin 3 katı olan araziyi satın almak üzere anlaştık.""Uzun zamandır boş duran, bir türlü kiralanamamış, içine de ciddi anlamda, 80 milyon TL civarı yatırım yapılması gereken Mecidiyeköy binasındada Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler sonucunda inşaatının yapılması için gerekli kaynağın da yaratılacağı bir şekilde kiralanması için ön anlaşmaları yaptık. Bunlar Galatasaray'ın geleceği için çok çok önemli hamlelerdir. Sportif AŞ'de 25 milyon euroluk ilave gelir yaratttık, geçen senenin aynı 9 ayına göre. 5 milyon euro da maliyetleri azalttık. Kulüp de ilk 6 ay eksi 12 milyon TL olan gelir gider farkını, ikinci 6 ayda artı 12 milyon TL'ye çıkararak orada da ciddi gelir artırarak, giderleri doğru yönettik. Bu kadar kısa vadede Galatasaray'ın toplam yükümlülüklerini yüzde 10 kadar azalttık. Galatasaray'daki mevcut mücadele, bu yapılan doğru işlerin duyulmasını, takdir edilmesini engelledi. Bunun dışında da yaptığımız çok şey var. İnsan Kaynakları departmanını kurduk. Prosedürleri yazdık. Aslan Kart projesiyle ilgili bağımsız kuruluşa ihale yaptırdık. İhale sonuçlandı. Yeni gelen yönetim, bu ihale için gerekenleri yapabilecek. Dijitalde ilave 25 milyon TL gelir yarattık. GSTV'nin gelirini artıracak çok önemli projeleri tamamlamış, uygulama aşamasına getirmiş bulunmaktayız.""Olağan genel kurulda bir sonuç çıktı. Ertesi gün seçimi ilan ettik. Bir takım davalar açıldı. Bu davalara savunmaları da iki başkan adayı, divan başkanı ve o kurula divan başkanlığı yapan Metin Sinan Aslan'la şeffaf bir şekilde yürüttük. Tüm bu süreç sonunda, son gün açılan dava sonucu tekrar seçimimiz ertelendi. İptal oldu daha doğrusu. Galatasaray'da bir başkanın sürekli yaşadığı şeyler değil. Ben de ilk defa karşılaştım. Galatasaray'ın geleceği için doğru kararı vermeliydim. Seçim yapacağımı sürekli söyledim. Sonrasında bir oyun başladı. Samimi şekilde götürdüğümüz tüm taraflar, olayı başka tarafa çektiler. Divan Başkanı, ertesi gün bir Divan Kurulu toplantısı ilan etti. Bunun negatif olacağını kendisine ilettim. Bu toplantıda Galatasaray değerlerine hiç uyuşmayan, başkanlık makamına hakaretler edilen, Divan Başkanı'nın hiç uyarmadığı, kesmediği bir toplantı izledik. Çok kötü bir toplantı oldu.""Elimde Galatasaray Temel Değerler Kitapçığı var. Bu Değerler Kitapçığı çok çok önemli, her şeyden çok önemli. Değerlerden bahseden arkadaşlarımız, kendi amaçları doğrultusunda ne kadar uzaklaşabilecekleri, bu değerleri kısa vadeli kar için ne kadar ezebileceklerini gördük. Sayın Helvacı, maalesef çok içimi acıtan bir konuşma yaptı. İnsanlar geçmişte söyledikleriyle ne kadar ters düştüklerini bilmiyorlar. Ada sözleşmesiyle ilgili olayın içindedir. Onun üstüne ikinci başkanlığını yaptığı Adnan Polat döneminde, Adnan Polat maskesi takarak 'Hepimiz Adnan Polat'ız' diye ortalarda dolaştıktan sonra Galatasaray Olağan Genel Kurulu'nda başkanı konuşmaya kalkarken ayağa kalkmamış, başkanı eleştirilirken de o eleştirenleri yönetim kurulu masasında oturmaya devam ederek alkışlamış biridir. Kendisinden Galatasaraylılık öğrenecek değilim.""Metin Öztürk Bey, beni kayyum başkan olmakla itham etmiştir. Galatasaray'ı hiç tanımadığını, hiç bilmediğini öğrendik. Benim iyi niyetimi de suistimal etmiştir. Kendisi bizim daha seçildiğimiz ikinci ayda, Metin Ünlü, Aykutalp Bey, Tuncer Hunca'nın oturduğu masada, şubat ayında ibrasızlık, mart ayında seçim olur demiştir. Dolayısıyla bu ibra mekanizmasını, bu olağan genel kurulu kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir. Galatasaray ayrışmasın, mağduriyet olmasın diye cevap vermedim. Vermedikçe de şunu görüyorum. Bu tür hakaretleri, yalan haberleri devam ettirmeyi kendilerine hak görmeye başladılar. Kendileri Galatasaray'ın buraya gelmesine sebebiyet vermemiş gibi devam ettiler.""Bu kolay bir süreç değil. Aileme ciddi anlamda hakaretler oldu, kızıma, oğluma. Onlar benden daha zor geçtiler. Bu göreve ben aday oldum, onlar olmadı. Onlara da tepkiler geldi. Son ana kadar yanımda durdular. Gelelim ailemi işin içine karıştıran Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a. Abdurrahim Bey, nasıl bir kişilik olduğunu şimdi anlatacağım. 16 Nisan 2019'da ibra edilmedikten sonra açtıkları davada 2 kere dilekçede taraflı ve kötü niyetli olmakla suçladığı, yapmadığı bir konuşma üzerinden de genel kurulu manipüle etmekle suçladığı Metin Sinan Aslan'a bizim ibra olmadığımız genel kurulu çok iyi yönettiği için teşekkür etti. Sürekli de konuşuyorlarmış. Metin Sinan Aslan'ın bunları unutmadığını düşünüyorum, ümit ediyorum.""Genel kurul iradesini hiçe saymış, kuruş değil duruş tweetleriyle takipçi kazanmak için yola çıkmış insanları neler yaptığına bakalım. Olağan genel kurul ibra olmadıktan 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönettiler. Divan Kurulu üyelerinin, genç liselilerin linç edilmesine sessiz kaldılar. Bedavaya aldık denilen Oğulcan ile ilgili krizin, Galatasaray'a maddi ve manevi Rizespor ile yaşadığımız olaylarda zarar yaşamasına neden oldular. Hiç bunları yaşamamışlar gibi, çıkıp utanmadan divan kurulunda hadsiz iddialarda bulundular. Ailemi karıştırdılar. Bundan sonra bunlara sessiz kalmayacağım. Kısa vadede yapmak istediklerimizin tamamını yapamadık. Yaptığımız pozitif şeyler de var. Adaylara, ben aday değilim, benle uğraşmayın dedim. Saygı gösterin dedim. Ben ve arkadaşlarımla uğraşmayı seçim stratejisi olarak belirlemişler. Gerekirse değerler çerçevesinde cevap vereceğim. Şüphe olmasın. Galatasaray'ı oyun olarak gören insanlar, maalesef Galatasaray'da bunu yapmaya devam edecekler. Ben bu oyunun parçası olmam, dışarıdan mücadele etmeye devam edeceğim."(Dursun Özbek aday olursa) Benim desteğimizin şu aşamada herhangi bir önemi yok. Bunu hiç düşünmedim. Bir seçim süreci vardı. İki aday vardı. Demokrasiye inanan herkes, tekrar aday olacaklara saygı göstermeli. Aday olanların söylemlerini ve Galatasaray değerlerine gerçekten gönülden riayet edip etmedikten sonra ben de şahsen kime oy vereceğime karar vereceğim. Mevcut iki adaya oy vermeyeceğim.""Çirkin ve yalan haberlerden bir tanesi. Luis Campos, Galatasaray'dan herhangi bir ücret almadı. Yeni bir sistem kurduk. Galatasaray'ın uzun vadeli stratejisini, kişilere ve isimlere bağlamamak için. Maalesef bu seçim sürecinde konuşulanlar onları da şoke etti. Campos, Galatasaray'ın kasasından bugüne kadar bir kuruş almadı. Onlar da şaşırdılar, yabancı oldukları için daha çok şaşırdılar. Luis de bu sistemde görev yapmayacağını söyledi. Önce bir anlasın Galatasaray'ın ihtiyaçlarını, ondan sonra anlaşırız diye düşündük. Mayıs ayında imzalayacaktık. İmzalamadık. Yeni gelen yönetim, kendisiyle çalışmak isterse ikna etmelidir. Torrent ve Pasquale ile konuştuk. Galatasaray'da hiç birimiz kısa vadeli olarak değil, dönemimizi düşünerek çalıştık.""Biz bir idealle yola çıktık. Kişilerle birlikte olmak ideallerden vazgeçmek doğru değil. Çalışırken aynı fikirde olmak, vizyondan kopmadan farklı fikirler olabilir. Farklı fikirde olan arkadaşlar oldu. Yolları en şık şekilde ayırdık. Aleyhlerinde negatif söylemde bulunmamaya özen gösterdik. Karşı taraftan aynı nezaketi göremedik. 5 başkan adaylı bir seçimden çıktık. Bazı adaylar o seçimi kabul etmediler. Metin Öztürk'ün sözlerini söyledim. Bu mali tabloda, mali ibrasızlık için çalışan bir başkan adayı var. Dışarıda bu kadar cephede savaşırken, mali ve kurumsal anlamda ciddi kararlar alması gerekirken, pandemi döneminde de kulüp doğru yönetilmediği için bu işlerle uğraşırken en ciddi sıkıntıyı çalıştırmamak konusunda yaşadık. Bundan sonra gelen yönetime de aynısını yaparlarsa, kendilerini savunmakla geçirecekler dönemlerini. Galatasaray için bundan vazgeçsinler.""Bu konuyla ilgili çok tartıştık. Kendi bakış açımdan, karşımdaki kişiyi koruma açısından doğru zamanda doğru kararı verdim. O dönem Fatih Hoca'yla ilgili görüşlerimi çok net anlattım. Çok samimi bir şekilde kendisine duyduğum sevgiyi ve bu kararı alırken ne kadar zorlandığımı anlattım. Her ne kadar Fatih Hoca ibrasızlık için çalıştığını arkadaşlarıma teyit etmiş olsa da...""Ayrılık sebebi bizim ideallerimizle, uygulama hızıyla, Galatasaray Spor Kulübü ve Florya iki ayrı kulüp olmuştu. Bunu birleştirmek zorundaydık.""Torrent'i uzun vadeli projenin parçası olarak getirdik. Onun da zorlukları vardı. Daha ilk günden ithamlarla karşılaştı. Organize şekilde yıpratıldı. Takımın baskı altında olduğu sezonda mucize beklemiyorduk Torrent'ten. Lig ve kupa hedef olarak bitmişti. 6 ayı sistemimizin uygulanmasına harcamayı, gelecek sezona hazır şekilde geçmeyi uygun gördük. Devam etseydi, biz devam etseydik doğru olup olmadığını zaman gösterirdi.""Basketbolda bir AŞ'ye dönük bir sistem kurma sözü vermiştik. Kümede kalma mücadelesi veren bir basketbol takımını sevgili Erden Timur ve Barış Nane'yle beraber geldiği nokta malumdur. Bir model yaratmaya çalıştık. Bu modele devam ederler inşallah. Voleybol vs. bu tür şubelerde de bu yapıyı devam ettirirler. Galatasaray markasını taşıyan şubelerin sürdürülebilir başarıyla devam etmesi çok önemlidir.""Galatasaray Futbol Takımı kısa vadeli, yüksek maliyetli oyuncular transfer edemez. Pasquale ve yardımcısı, onlara bir transfer stratejisi sunacak. Gelenler uyar mı, kendileri karar verir. Bir sonraki yönetim, daha düşük bütçeli bir takımı, daha uygun lider yabancılarla donatma şansına sahip olacak. Bu şansı biz hazırladık, biz kullanamayacağız.""Bir adamın yaptığı yanlışı anlatacağım. Hakikaten bu sezon zor bir sezon geçtik. Üzüldük, strese girdik. Genç oyuncu grubu özgüven problemi yaşadı. Kolay değildi. Seçim sonucunda gideceğini bilen bir kişi takıma nasıl hakim olur, nasıl motive olur. Gittiğinde şampanya patlatılacağı söylenen bir teknik direktör, nasıl o takıma güven aşılayabilir? Bunları Galatasaraylılar'ın takdirine bırakıyorum. Torrent'in futbol bilgisine ve karakterine güveniyorum. Doku uyuşması her zaman olmayabilir. Rakiplerimizin dönemlerinde kaç teknik direktörle çalıştığını görüyoruz.""Tazminat olayı çirkinleştirildi. Geldiğimizde uzun vadeli bir bakış açısıyla 4-5 aylık kontrat yapacak halimiz yoktu. Bundan önce de oldu. Kimse bundan önce imzalanan, faydalı olmamış oyuncuların tazminatını, o imzayı popülarite için atan yöneticilerden istemedi. Bunlar iyi niyetli değil. Torrent iyi bir insandır. Onu araştırıp getirdik. Bundan sonraki yönetim konuşur. Biz Florya'da ciddi, Avrupa'yla rekabet edebilecek bir organizasyon kurmaya çalıştık.""Galatasaray ile ilgili en büyük hayal kırıklığım, tüm çabama ve irademe rağmen Galatasaray'ı birleştirmeyi başaramamış olmam. Galatasaray'da da böyle iradenin olmaması. Galatasaray kendi içinde bir fikir mücadelesi verecek.""Ekrem Hoca da, Fatih Hoca da Galatasaray'a hizmet etmiş önemli kişiler. Bizler de Galatasaraylıyız. Kişileri sistemlerden önemli görmedik. Sistemin bizim arzu ettiğimiz hızda yürümeyeceğini görünce üzülsek de ayrılık kararları aldık. Hiçbir strateji ve sistemi değiştirmedik. Görevde kalsaydım, başta ne söylediysem aynı sistemde devam edecektik. Galatasaray'da sistemleri, kişilere zimmetlemek gibi bir alışkanlık var.""Tekrar aday olmayı hiç düşünmedim. Kötü niyetli şekilde Fırat Develioğlu'nun bizimle ilişkilendirildiğini biliyorum. Bu üye her kanala, her gazeteye konuştu. Kendisine sorun, bana sormayın. Bana tavsiye veren çok. Yol gösteren çok. O yolda önemli olan birlikte irade koymak. Konu ben de değilim. Konu Galatasaray. En doğruyu yapmamız lazım. Tavsiyelere karnım tok. Ben hiç kimseye farklı konuşmadım. Herkese aynı konuştum. Liste yapma çabam olmadı. Kimseye de aday olacağım demedim.""Benim elime ulaşan resmi teklif yok. İlgili olanlar, takip eden kulüpler var. Yönetim olarak herhangi bir oyuncu satışı ve alımı yapmama kararı aldık.""Ben aday olurken,; kendi arkadaşlarıma birebir 'Çok zor kararlar alacağız, asla popüler olmadan, Galatasaray'ın geleceği için önemli hamleler yapmamız gereken bir dönemde aday olduğumuzu, hatta marttaki ilk olağan genel kurulda ibrasızlıkla karşılaşacağımızı da söyledim.""Beni şaşırtan şu oldu. Galatasaray içinde bu kadar kötülük olabileceğini tahmin etmedim. Popüler olmak için değil Galatasaray için aday oldum.""Vicdanım çok rahat. Hep ibradan önce bana sordular. Ben kendimi ibra ediyorum demiştim, en önemlisi o. Stratejimizden ödün vermedik. Adaylar, seçim döneminde bizim projelerimizi devam ettireceklerini söyledi. O da bir enteresan. Yönetimimdeki arkadaşlara da teklifler de yaptılar. Galatasaray'a bu kadar vakit vermiş değerli insanların listelerde olmasını çok önemli buluyorum. Galatasaray'a hizmet edin, önemli olan iktidar değil dedim. Bu kadar insan kaynağı yetişti, çok kalabalık bir ekip, tecrübelendiler, Galatasaray'ın faydalanmasını önemli görüyorum.""Ümit ediyorum 4/11 Haziran'da seçim yapacağız. Bu seçimin olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Fakat, aynı samimiyette olmayacağımı söyleyebilirim adaylara karşı. O samimiyetsizliği ve iki yüzlülüğü gördükten sonra. Aynı samimiyeti göstermem. Galatasaray'a aynı sevgi ve aynı duygularla davranacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.""Evet. Bizde eski başkan yoktur, ayrılan başkanlar da başkandır. Dursun Başkan ile cumartesi değil sadece, görevim süresince konuştuk. Kendi döneminde başlattığı gayrımenkul projeleriyle ilgili bilgi almakla birlikte kendisinden destek de istedim. Dursun Bey ile yaptığımız görüşmede bana 'Sen aday olursan ben aday olmam' demişti. O gün yaptığımız görüşmede de sorunları tartışık. O görüşmelerin ortak noktası. Dursun Başkan, dönemimiz itibarıyla bize yakındı. Her konuda bilgi sahibidir bu yüzden. Kendisine aday olmayacağımı söyledim. Sonrasında bir takım dedikodular çıktı. Kendi takdiridir. O veya başkası aday olursa, Galatasaraylılar en doğruyu seçecektir."Sosyal medyada troll hesaplarla ortak çalışan, yönetimleri, bizim projelerimizi, bizi yıpratmaya çalışan hesapların bu gündemden boş bulundukları vakitte aldıkları reklamlara, yazdıkları konulara bakarsanız illegal bahis çetelerini görürsünüz. Galatasaraylılar da bu çirkin oyunu oynayanların yüzünü görür umarım.