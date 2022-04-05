Burak Elmas'a seçim çağrısı: 'Mayıs sonuna erteleyelim başkan'

Olağan mali genel kurulda idari olarak ibra edilmediği için seçim takvimini hemen açıklayan Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a üyelerden sürpriz bir talep geldi.



Camiada birçok üye, 30 Nisan'daki seçimin, adayların daha iyi liste yapabilmesi için mayıs sonuna ertelenmesini istedi.



Elmas ise "Ben, genel kurula verdiğim sözü tuttum. Seçimi açıkladığımız tarihte yapmamız gerek. Kulübün birçok ödemesi ve yaşayan, işlemesi gereken bir akışı var. Bütçesi onaylanmamış bir yönetimin en az 1.5 ay daha görevde kalması doğru olmayabilir" diyerek teklife soğuk yaklaştı.



DURSUN ÖZBEK, ADAY DEĞİL



Aday olup olmayacağı merakla beklenen eski başkan Dursun Özbek, aday olmayacağını duyurdu.



Galatasaray Divan Kurulu, idari olarak ibra edilmeyen merhum Mustafa Cengiz'in yönetiminde yer alan isimlerin, 30 Nisan'daki seçimde aday olamayacağı konusunda karara vardı.





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