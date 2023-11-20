Chicago Bulls'un, yıldız oyuncusu Zach LaVine'in geçtiğimiz Cumartesi gecesi Miami Heat galibiyetinin ardından sergilediği tavırdan memnun olmadığı iddia edildi.



LaVine'in geçtiğimiz haftaki Heat galibiyeti sonrası, kendisini bir TV kanalıyla röportaj yapmaya ikna etmeye çalışan halkla ilişkiler direktörü Beth Esler'den kolunu çektiği görülmüştü.



28 yaşındaki oyuncu bu durumu "PR takımıyla bir iletişim eksikliğiydi sadece. Sorunumuz yok." şeklinde açıklamıştı.



Bulls yönetiminin LaVine'in bu hareketinden "pek hoşlanmadığı" ve koç Billy Donovan'ın da kızgın olduğu iddia edilmişti.



LaVine, son dönemdeki birçok takas söylentisinin merkezinde yer almıştı.





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