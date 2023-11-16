Bulls, LaVine'den sonra DeRozan için de takas arayabilir!

Chicago Bulls ve yıldız oyuncusu DeMar DeRozan'ın takas opsiyonlarını araştırabilecekleri iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls, LaVine'den sonra DeRozan için de takas arayabilir!
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16 Kasım 2023 13:47
Son güncelleme 16 Kasım 2023 13:50
Chicago Bulls ve yıldız oyuncusu DeMar DeRozan'ın takas opsiyonlarını araştırabilecekleri iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Bulls'un takas piyasasını yalnızca Zach LaVine üzerinden keşfetmeyebileceğini ve DeRozan'ın da bu tartışmaların bir parçası olabileceğini söyledi.

DeRozan ve Bulls'un şu anda uzatma görüşmelerinde oldukça mesafeli olduğu bildirildi.

34 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2021 yazında San Antonio Spurs ile yaptığı üç yıllık imza-ve-takas anlaşmasının son yılında yer alıyor.

Ayrıca, DeRozan'ın LaVine'in Chicago ile takas görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğine dair belirtilerin de mevcut olduğu söylenenler arasında yer aldı.

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