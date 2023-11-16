Chicago Bulls ve yıldız oyuncusu DeMar DeRozan'ın takas opsiyonlarını araştırabilecekleri iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Bulls'un takas piyasasını yalnızca Zach LaVine üzerinden keşfetmeyebileceğini ve DeRozan'ın da bu tartışmaların bir parçası olabileceğini söyledi.



DeRozan ve Bulls'un şu anda uzatma görüşmelerinde oldukça mesafeli olduğu bildirildi.



34 yaşındaki oyuncu, ilk olarak 2021 yazında San Antonio Spurs ile yaptığı üç yıllık imza-ve-takas anlaşmasının son yılında yer alıyor.



Ayrıca, DeRozan'ın LaVine'in Chicago ile takas görüşmelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiğine dair belirtilerin de mevcut olduğu söylenenler arasında yer aldı.





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