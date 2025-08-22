Chicago Bulls, kulüp tarihinin en özel oyuncularından Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayıracağını açıkladı.Tören, 24 Ocak 2026'da Bulls'un United Center'da Boston Celtics'i konuk edeceği maçın ardından gerçekleştirilecek.Maç sonrası düzenlenecek törende, MVP ödüllü Chicago doğumlu yıldız onurlandırılacak. Ayrıca United Center atrium alanında BMO, FanDuel, Giordano's ve Paylocity sponsorluğunda özel bir deneyim sunulacağı, detayların ilerleyen tarihlerde paylaşılacağı kaydedildi.Bulls, anonsu kutlamak amacıyla bugün saat 10.00-12.00 arasında salon dışında ve atriumda Rose temalı görseller sergiledi. Kulüp ayrıca Rose'un kariyerinin farklı dönemlerini temsil eden dört parçalık koleksiyon figür seti hazırladı.Philadelphia 76ers maçı – "Yılın Çaylağı Derrick" figürü. Rose, 2008'de ilk sıradan draft edilmiş, 16.8 sayı – 6.3 asist – 3.9 ribaund ortalamalarıyla 120 oyun 111'ini alarak Yılın Çaylağı seçilmişti.: Cleveland Cavaliers maçı – "Yüz Maskeli Derrick" figürü. Rose, 2015-16 sezonu öncesi geçirdiği göz çukuru kırığı sonrası maske ile döndüğü dönemi anımsatıyor. O sezon 66 maçta 16.4 sayı – 4.7 asist – 3.4 ribaund ortalamaları tutturmuştu.New York Knicks maçı – "MVP Derrick" figürü. Rose, 2011'de NBA tarihinin en genç MVP'si olmuş; 25 sayı – 7.7 asist – 4.1 ribaund ortalamalarıyla Bulls'u 62 galibiyetle Doğu'nun zirvesine taşımıştı.Cleveland Cavaliers maçı – "Yeşil Forma Derrick" figürü. 2010-11 sezonunda iki kez giyilen alternatif formaya atıfta bulunuyor.Rose, Chicago'da geçirdiği yedi sezonda üç kez All-Star seçildi, 2009 Yılın Çaylağı ve 2011 MVP ödüllerini kazandı. Emeklilik sonrası 1 numara, Michael Jordan, Scottie Pippen, Jerry Sloan, Bob Love, Chet Walker, Norm Van Lier ve Artis Gilmore'un ardından kulüp tarihinde emekliye ayrılan 8. forma olacak.