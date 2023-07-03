Bulls'dan Lonzo Ball için 'sakat oyuncu istisnası' talebi

Chicago Bulls'un, şimdiden bir sonraki sezonu kapatmış olan Lonzo Ball için 'sakat oyuncu istisnası' başvurusu yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bulls'dan Lonzo Ball için 'sakat oyuncu istisnası' talebi
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03 Temmuz 2023 11:51
Chicago Bulls'un, şimdiden bir sonraki sezonu kapatmış olan Lonzo Ball için 'sakat oyuncu istisnası' başvurusu yaptığı bildirildi.

ESPN'den Jamal Collier'ın haberine göre bu başvuru NBA tarafından kabul edilirse, istisna Ball'un maaşını yaklaşık yarı miktara (10,2 milyon dolar civarı) düşürerek Bulls'un kendisinin yerine başka bir oyuncu almasına olanak sağlayacak.

Birkaç hafta önce Ball'un 2023-24 sezonunda oynamamasını beklediğini açıklayan Bulls ekibi, şu anda lüks vergisinin 9 milyon dolar altında yer alıyor.

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