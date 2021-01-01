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Bullock: "Mavericks'e katılma kararını almak çok kolaydı"

Yeni Dallas Mavericks oyuncusu Reggie Bullock, eski takımı New York Knicks'i eleştirerek, Mavericks'e katılma kararını "çok kolay" bir şekilde aldığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Yeni Dallas Mavericks oyuncusu Reggie Bullock, eski takımı New York Knicks'i eleştirerek, Mavericks'e katılma kararını "çok kolay" bir şekilde aldığını söyledi.

Knicks'in mevcut durumundan memnun olmadığı anlaşılan Bullock, eski takımı hakkında şu şekilde konuştu:

"Geçen yıl Mavericks'e karşı oynadığımda, takım olarak rekabet etme biçimleri çok hoşuma gitmişti. Harika oyuncuları var, yani bu kararı almak çok kolay oldu.

Geçen yıl Knicks ile birlikte playofflara kalmıştık evet, ama şahsen Mavs'i, playofflara çıkmak için bir sonraki adımı atacak olan takım olarak görüyorum."

Bullock, Mavericks'in gelecek sezon playofflar için daha hazır olduğuna ve ortaya koyabileceklerinin New York'ta olduğundan daha fazla yardımcı olacağına inandığını, sözlerine ekledi:

"Benim işim, şut atmanın yanı sıra rakip takımın en iyi oyuncusunu savunmak. Oyunumu bu harika organizasyon, şehir ve taraftarlara getirme kararını almak, benim için kolaydı."


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