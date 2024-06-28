Bülent Korkmaz: 'TFF'den bilet istedim vermediler'

"102 KERE MİLLİ OLMUŞUM!"



"VEFA BİR SEMT ADI"

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz, EURO 2024'te oynanan maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilet istediğini ancak karşılık bulamadığını açıkladı.Ay-Yıldızlı takıma uzun yıllar hizmet eden Bülent Korkmaz,ifadelerini kullandı.TFF'nin milli oyunculara yeterli değeri vermediğini ifade eden Korkmaz,dedi.Son olarak TFF yönetimi için üzüldüğünü söyleyen Korkmaz,sözlerini sarf etti.