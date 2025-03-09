Bülent Bölükbaşı: "Kazandığımız için mutluyuz"

Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'
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09 Mart 2025 17:02
Son güncelleme 09 Mart 2025 17:21

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenen Central Hospital Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bölükbaşı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, cesurca oynayarak kazandıklarını belirtti. Yeni Malatyaspor'a ilerleyen süreçte başarı dileyen Bölükbaşı, şunları söyledi: 

"Yeni Malatyaspor tarafından oyunun hiçbir anında, hiçbir dakikasında oyunu çirkinleştirici bir şey olmadı. Yeni Malatyaspor nasıl olacak bilmiyorum, köklü bir camia inşallah iyi olur. Ciddiyet ve konsantrasyon maçıydı. Kazandığımız için mutluyuz, çocukları tebrik ediyorum."


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