Bucks, koç adayları Sampson ve Blair ile görüştü

Milwaukee Bucks'ın bu hafta başantrenörlük pozisyonu için Kelvin Sampson ve Joseph Blair ile görüşme yaptığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks, koç adayları Sampson ve Blair ile görüştü
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18 Mayıs 2023 15:10
Milwaukee Bucks'ın bu hafta başantrenörlük pozisyonu için Kelvin Sampson ve Joseph Blair ile görüşme yaptığı bildirildi.

Daha önce Bucks ile üç sezon çalışmış olan Sampson, Houston'da kolej basketboluna dönmeden önce NBA'de altı sezon yardımcı antrenör olarak çalışmıştı.

2008 ve 2011 yılları arasında Scott Skiles'ın koçluk kadrosunda çalışan Sampson'ın, o dönemde yönetim üyesi olan Bucks'ın şimdiki genel menajeri Jon Horst ile bir geçmişi bulunuyor.

Washington Wizards'ta yardımcı antrenör olan Blair ise, Rio Grande Valley ile 2019'da G League şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bucks'ın aday listesinde ayrıca Charles Lee, Kenny Atkinson, Scott Brooks, Adrian Griffin, Chris Quinn, Kevin Young ve James Borrego da yer alıyor.

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