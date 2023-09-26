Milwaukee Bucks'ın, Giannis Antetokounmpo ile Portland Trail Blazers yıldızı Damian Lillard'ı bir araya getirmek için büyük bir takas yapmayı düşündüğü iddia edildi.



Takımından birkaç ay önce takas talebinde bulunmuş olan Lillard için devreye giren birçok ekip arasında, aylar süren sessizliğin ardından Bucks'ın da yer aldığı ortaya çıktı.



ESPN'den Marc J. Spears'a göre Bucks, Lillard'ı Giannis ile bir araya getirecek potansiyel bir takas konusunda şansını deniyor:



"Blazers diğer takımlarla görüşmeye devam ediyor. Bu takımlar arasında Chicago, Milwaukee ve hatta Philadelphia gibi ekiplerin ismini duymuştum..."



Lillard'ı kovalayan takımların sayısı son birkaç günde artış göstermiş, antrenman kamplarının ve yeni sezonun hızla yaklaştığı süreçte bazı ekipler şansını denemeye başlamıştı.



