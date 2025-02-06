Bucks ekibi Middleton'ı, Kuzma karşılığında Wizards'a yolladı

Milwaukee Bucks'ın Khris Middleton, AJ Johnson ve 2028'deki draft seçimi takası hakkını, Kyle Kuzma karşılığında Washington Wizards'a takas ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Bucks ekibi Middleton'ı, Kuzma karşılığında Wizards'a yolladı
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06 Şubat 2025 13:32
Milwaukee Bucks'ın Khris Middleton, AJ Johnson ve 2028'deki draft seçimi takası hakkını, Kyle Kuzma karşılığında Washington Wizards'a takas ettiği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Bucks'ın Middleton, Johnson ve bir seçim takasını Kuzma, Baldwin Jr ve ikinci tur draft hakkı karşılığında Wizards'a takas etmeyi kabul ettiğini söyledi.

Bucks, 2028'de Wizards ile seçim takası yapmayı kabul ederken, takasla ikinci apronun altına düşmüş oldu.

Kuzma, bu sezon 30 maçta 15.2 sayı, 5.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamalarına sahip.

Middleton, iki ayak bileği ameliyatından döndükten sonra bu sezon 23 maçta 12.6 sayı, 3.7 ribaund ve 4.4 asist ortalamaları yakaladı.

Bucks tarafından 2024 NBA draftında 23. sıradan seçilen Johnson ise, Bucks ile yedi maçta ve G League'de ise 15 maçta oynadı ve 13.2 sayı, 3.9 ribaund ve 3.5 asist ortalamaları tutturdu.

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