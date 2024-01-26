Bucaspor 1928, Karacabey deplasmanında

Bucaspor 1928, deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bucaspor 1928, Karacabey deplasmanında
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26 Ocak 2024 15:06
Son güncelleme 26 Ocak 2024 15:07
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta önce Vanspor'a deplasmanda 1-0 yenilip, ardından evinde Yeni Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalan Bucaspor 1928, cumartesi günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'un rakibi olacak.

Karacabey Fehmi Gerçekler Stadı'nda Yakup Özhan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını ve kötü gidişata son verip yeniden şampiyonluk yolunda çıkışa geçeceklerini söyledi.

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