Bucaspor 1928'in rakibi İskenderunspor oldu

TFF 2. Lig Play-Off'larında grup finaline kalan Bucaspor 1928'in rakibi İskenderunspor oldu. İskenderunspor Play-Off çeyrek finalinde 1461 Trabzon'u saf dışı bıraktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Bucaspor 1928'in rakibi İskenderunspor oldu
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04 Haziran 2023 14:54
TFF 2.Lig play-off heyecanı sürüyor. Bucaspor 1928'in rakibi İskenderunspor oldu.  

İki takım arasındaki ilk maç 7 Haziran Çarşamba günü Pendik Stadı'nda oynacak. Rövanş ise 11 Haziran Pazar günü Yeni Buca Stadı'nda olacak. Turu geçen takım, finalde Anagold 24Erzincanspor-Şanlıurfaspor maçının galibiyle 1'inci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada karşı karşıya gelecek.

Bucaspor 1928, normal sezonda İskenderunspor'u 2 maçta da yendi. Deplasmandaki müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Bucaspor 1928, evinde de rakibini 3-2 yenmeyi başardı.

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, eşleşmenin camiaya hayırlı olmasını diledi. Zorlu iki maça çıkacaklarını vurgulayan Karafırtınalar, "Hedefimize ulaşabilmek adına 3 maçımız kaldı. İskenderunspor'u eleyecek gücümüz var. Bu zamana kadar çok çalıştık ve iyi hazırlandık. Çarşamba günü ilk maçta avantajlı bir skoru elimize alacağımıza inanıyorum" dedi. 
 
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