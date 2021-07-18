Bu da FIFA madenciliği: Ultimate Team hesabı kasan binlerce PlayStation 4 ele geçirildi

Kripto para madenciliğini devasa tesisler kurulmasına alışığız ama kocaman bir depo kiralayıp içini PlayStation'larla doldurarak FIFA Ultima Team hesabı kasıldığına ilk defa şahit oluyoruz. Kazanç sağlamanın binlerce farklı yolunu sunan teknolojinin gelecekte nelere alet edileceği büyük bir merak konusu.Temmuz ayı başında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Vinitsa şehrinde kaçak elektrikle çalıştırılan bir kripto para madenciliği tesisini ortaya çıkardığını açıkladı. Servis mensupları, 3,800 adet oyun konsolu ve 500 ekran kartının dahil olduğu 5 bin adet donanımı ele geçirirken yerel elektrik tesisinin toplamda 256 bin dolar zarara girdiği söyleniyor.Güvenlik servisinin açıklamalarına göre tesis MMI Engineering adında yazılım geliştirmeden ağ yönetimi ve yapay zekaya kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürüten bir teknoloji firmasına ait. Şirketin avukatları hâlihazırda haber ajanslarıyla iletişime geçmiş ve SBU'yu yanlış bilgi yaymakla suçlamış durumda.Şirket, elektriği normal yolla kullandıklarını ve faturalarını geçerli fiyatlara ve elektrik saatlerindeki verilere göre ödediklerini açıkladı. Öte yandan yerel elektrik dağıtım şirketi de yaptığı duyuruda tesisin bulunduğu deponun hiçbir zaman bir kripto para çiftliği tarafından kullanılmadığını ve herhangi bir kaçak elektrik kullanımı izine rastlanmadığını belirterek şirketin açıklamalarını doğruladı.Ukraynalı şirket, bilgisayar ekipmanlarının ne için kullanıldığına dair herhangi bir detay vermese de Ukrayna Güvenlik Servisi'nin fotoğraflarında PlayStation 4 Slim konsolları görülmekte. Bu cihazlarla da kripto madenciliği yapılabilecek olsa da Ukrayna'daki yaygın görüş cihazların oyunla ilgili uygulamalar için kullanıldığı yönünde.İsmi verilmeyen bir kaynağa göre PlayStation'lar FIFA oyununda "bot basmak" için kullanılıyordu. Oyunda, içinden değerli kartlar çıkan kutular satın almak için ya gerçek para kullanılması gerekiyor ya da yeterli FUT parası toplamak için oyunun aylarca oynanması gerekiyor. Görünüşe göre Ukraynalı bot çiftliğinde FUT parasıyla dolu hesaplar oluşturma ve sonrasında bunu kara borsada satmak için çalışma yapılıyormuş.WebTekno