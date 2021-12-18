Bruno Pinheiro'nun takımı sahasında kazanamadı

Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktör Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, sahasında Famalicao'yla karşı karşıya geldi.Karşılaşma öncesinde taraftarların yedek kulübesindeki Bruno Pinheiro'ya alkışlarla veda ettiği Portekiz basını tarafından yazılırken Pinheiro'nun takımının başında son maçına çıktığı ifade edildi.Pinheiro'nun takımı Estoril, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ilk yarının son dakikalarında öne geçmeyi başardı. Maça yeniden denge geldikten sonra Pinheiro'nun takımı Estoril, topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen galibiyet golünü bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.Karşılaşmanın sonunda Bruno Pinheiro, tüm takımı sahada toplayarak konuşma yapması ise dikkat çekti.Pinheiro'nun takımı Estoril, 15 maçta topladığı 25 puanla Braga'nın arkasında Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.