Bruno Pinheiro'nun takımı sahasında kazanamadı

Beşiktaş'ın sözleşme teklifinde bulunduğu Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, sahasında oynadığı Famalicao maçından beraberlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Bruno Pinheiro'nun takımı sahasında kazanamadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 02:15
Beşiktaş'ın ilgilendiği teknik direktör Bruno Pinheiro'nun takımı Estoril, sahasında Famalicao'yla karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde taraftarların yedek kulübesindeki Bruno Pinheiro'ya alkışlarla veda ettiği Portekiz basını tarafından yazılırken Pinheiro'nun takımının başında son maçına çıktığı ifade edildi.

Pinheiro'nun takımı Estoril, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta ilk yarının son dakikalarında öne geçmeyi başardı. Maça yeniden denge geldikten sonra Pinheiro'nun takımı Estoril, topa daha fazla sahip olan taraf olmasına rağmen galibiyet golünü bulamadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Karşılaşmanın sonunda Bruno Pinheiro, tüm takımı sahada toplayarak konuşma yapması ise dikkat çekti.

Pinheiro'nun takımı Estoril, 15 maçta topladığı 25 puanla Braga'nın arkasında Portekiz Ligi'nde 5. sırada bulunuyor.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.