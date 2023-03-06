Bruno Fernandes: 'Ayağa kalkmalıyız'

Bruno Ferndandes, Liverpool'a 7-0 yenildikleri karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.



Portekizli yıldız maç sonu açıklamasında, "Çok sinir bozucu bir sonuç, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçtan önceki düşüncemiz çok farklıydı, buna hazır değildik" diye konuştuk.



Çok üzgün olduğunu dile getiren Fernandes, "Hücum yapmaya ve gol atmaya çalıştık, bu arada da çok fazla boşluk verdik. Bunu yapmaktan vazgeçmemiz lazım" sözlerini kullandı.



Geri dönmek için çok çalışacaklarını belirten yıldız isim, "Geçmişte de başarısızlıklar yaşadık, hemen geri dönüşü sağlamamız gerekiyor. Manchester United'ın amacı bu. Düşebiliriz ama tekrar ayağa kalkmayı bilmemiz gerekiyor" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ