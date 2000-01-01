Brown: "Kevin Garnett benim ruh hayvanım!"

Boston Celtics forveti Jaylen Brown, ESPN'den Ros Gold-Onwude ile yaptığı röportajda, Hall of Fame oyuncu Kevin Garnett'i "ruh hayvanı" olarak nitelendirdi.



Sosyal medyada Garnett'in oyuna yaklaşımını ne kadar sevdiğinden bahsettikten sonra, Celtics'in genç oyuncusu Brown, Garnett'i neden idolleştirdiğini detaylandırdı:



"Tıpkı genç bir insan olarak, kendisini sahada taşıma şekline ve tavrına bakarak, ona saygı duydum. Bence oyuna bu şekilde yaklaşılmalı ve oynanmalı, oyuna getirdiği rekabetçi enerji ile. Kendisi benim ruh hayvanım. Onu çok severim. Bunu her zaman KG'nin yaptığı gibi göstermiyorum, ama kendisi gelecekte mutlaka temasta bulunacağım biri. Kesinlikle ilham aldığım biri. Celtics için şampiyonluk kazanan son oyunculardan biri ve ben de Celtics'le birlikteyken bunu başarmak istiyorum. Kevin Garnett'ten kesinlikle ilham alıyorum."



Garnett, 2008 yazındaki takastan sonra Celtics ile bir şampiyonluk kazanmıştı.



Brown hala ilk kez All-Star seçilme yolunda ilerliyor ve tüm ortaya koydukları, Boston ile bir All-Star olacağına işaret ediyor.



