Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown, annesinin isteği üzerine koruyucu maske takmaya devam etmeyi planladığını söyledi.



Şubat ayında yüzünden geçirdiği sakatlık sebebiyle taktığı koruyucu maskeyi yakında çıkarmakta serbest olacak olan Brown, annesinin özel isteği üzerine maskeyi takmaya devam etmek istediğini açıkladı:



"Bence tam olarak iyileşmedi. Galiba kıkırdak yeniden büyümeye başlayana kadar altı hafta geçeceğini söylemişlerdi. Şu anda bir darbe daha alırsam sorun yok, fakat eski haline dönmesi için altı haftam daha bulunuyor.



Yani teknik olarak sanırım birkaç günüm daha var ya da istemiyorsam artık takmak zorunda değilim. Ama güvende olmak istiyorsan, takmaya devam et demişlerdi. Ayrıca annem de takmamı istiyor, bu yüzden muhtemelen takmaya devam ederim."



Mart ayının başlarında, zaman zaman görüşünü sınırladığı ve nefes almasını zorlaştırdığı için maske takmaktan pek hoşlanmadığını itiraf etmiş olan Brown, yine de bu süreçte oynadığı son sekiz maçta 31.1 sayı, 6.9 ribaund ve 4.0 asist ortalamaları yakalamayı başarmıştı.





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