01 Temmuz
Real Madrid-Juventus
22:00
02 Temmuz
B. Dortmund-Monterrey
04:00
01 Temmuz
FC Utrecht-FCSB
12:00
01 Temmuz
CSKA Moskova-Partizan
19:00
01 Temmuz
KuPS Kuopio -IF Gnistan
18:00

Brook Lopez, Clippers ile 2 yıllığı 18 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Tecrübeli uzun Brook Lopez, Los Angeles Clippers ile iki yıl ve 18 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, ESPN'den Shams Charania tarafından duyuruldu.

calendar 01 Temmuz 2025 12:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Brook Lopez, Clippers ile 2 yıllığı 18 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tecrübeli uzun Brook Lopez, Los Angeles Clippers ile iki yıl ve 18 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, ESPN'den Shams Charania tarafından duyuruldu.

ESPN'in maaş uzmanı Bobby Marks'a göre, Lopez'in kontratı 14.1 milyon dolarlık vergi dışı orta seviye istisna kapsamında yapıldı.

Son yedi sezonu Milwaukee Bucks'ta geçiren Lopez, burada hem çember koruyucu hem de dış şut tehdidi olan elit bir uzun olarak öne çıktı. NBA tarihinde 2000 blok ve 1000 üç sayılık isabet barajını geçen tek oyuncu olma unvanına sahip.


Lopez, Bucks'ın 2021'de kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynadı. 2024-25 sezonunu 13 sayı, 5 ribaunt, 1.9 blok ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.

37 yaşındaki Lopez'in Clippers'ta Ivica Zubac'ın yedeği olarak görev yapması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.