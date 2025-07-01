Tecrübeli uzun Brook Lopez, Los Angeles Clippers ile iki yıl ve 18 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. Anlaşma, ESPN'den Shams Charania tarafından duyuruldu.ESPN'in maaş uzmanı Bobby Marks'a göre, Lopez'in kontratı 14.1 milyon dolarlık vergi dışı orta seviye istisna kapsamında yapıldı.Son yedi sezonu Milwaukee Bucks'ta geçiren Lopez, burada hem çember koruyucu hem de dış şut tehdidi olan elit bir uzun olarak öne çıktı. NBA tarihinde 2000 blok ve 1000 üç sayılık isabet barajını geçen tek oyuncu olma unvanına sahip.Lopez, Bucks'ın 2021'de kazandığı şampiyonlukta önemli rol oynadı. 2024-25 sezonunu 13 sayı, 5 ribaunt, 1.9 blok ve 1.8 asist ortalamalarıyla tamamladı.37 yaşındaki Lopez'in Clippers'ta Ivica Zubac'ın yedeği olarak görev yapması bekleniyor.