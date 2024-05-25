Phoenix Suns ve Los Angeles Lakers'ın, önümüzdeki ay düzenlenecek NBA Draftı öncesinde Bronny James'i antrenmanda ağırlaması beklenen birkaç takım arasında yer almalarının beklendiği kaydedildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Doug Haller, James'in 10'dan fazla davet aldığını ancak yalnızca birkaç takımı ziyaret edeceğini söyledi.



Charania ve Haller, 22. sıradan seçim yapacak olan Suns ekibinin, James'i ilk turda seçmeyi düşündüğü oyunculardan biri olarak gördüğünü belirttiler.



James, USC'de geçirdiği tek sezonun ardından Nisan ayında drafta katılacağını açıklamıştı. Trojans ekibiyle çıktığı 25 maçta ise 4,8 sayı, 2,8 ribaund ve 2,1 asist ortalamaları yakalamıştı.



James o zamandan beri Draft Combine'da iyi bir performans sergileyerek sıralamasını yükseltmiş, üçlük atış antrenmanında ikinci olmuş ve en iyi altıncı maksimum dikey sıçramayı (1,02 metre) kaydetmişti.





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