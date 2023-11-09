Brighton, Ajax'ı deplasmanda devirdi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Brighton, deplasmanda Ajax'ı 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Brighton, Ajax'ı deplasmanda devirdi
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09 Kasım 2023 22:40
Son güncelleme 09 Kasım 2023 22:45
UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Ajax ile Brighton karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Brighton 2-0 kazandı. 

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ansu Fati, 53. dakikada Simon Adingra getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 7'ye yükseltirken, Ajax 2 puanda kaldı. 

Grubun bir sonraki maçında Ajax, Marsilya deplasmanına gidecek. Brighton'da deplasmanda AEK ile karşılaşacak.

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