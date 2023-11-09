Brighton, Ajax'ı deplasmanda devirdi

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında Ajax ile Brighton karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmayı Brighton 2-0 kazandı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ansu Fati, 53. dakikada Simon Adingra getirdi.
Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 7'ye yükseltirken, Ajax 2 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Ajax, Marsilya deplasmanına gidecek. Brighton'da deplasmanda AEK ile karşılaşacak.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Ansu Fati, 53. dakikada Simon Adingra getirdi.
Bu sonuçla birlikte Brighton puanını 7'ye yükseltirken, Ajax 2 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Ajax, Marsilya deplasmanına gidecek. Brighton'da deplasmanda AEK ile karşılaşacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU