Brighton Ada'da ilki yaşadı

Brighton ligde sahasında Wolverhampton'u 6-0 mağlup etti. Premier Lig'de ilk kez 6 gol atan Brighton'ın 2 golü Deniz Undav'dan geldi.

Haber; Sporx.com
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Brighton Ada'da ilki yaşadı
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29 Nisan 2023 19:03
İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Brighton, karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 66'da Deniz Undav, 13 ve 26'da Pascal Gross ve 39 ile 48'de Danny Welbeck attı.

Brighton, Premier Lig'de ilk kez bir maçta 6 gol atma sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Brighton, ligde 52 puana yükseldi. Wolverhampton, 37 puanda kaldı.

Brighton, gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Wolverhampton sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

Görsel Kaynak: Brighton / Twitter

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