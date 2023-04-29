İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Brighton, sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya geldi. Brighton, karşılaşmadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Karşılaşmada Brighton'a galibiyeti getiren golleri 6 ve 66'da Deniz Undav, 13 ve 26'da Pascal Gross ve 39 ile 48'de Danny Welbeck attı.



Brighton, Premier Lig'de ilk kez bir maçta 6 gol atma sevinci yaşadı.



Bu sonucun ardından Brighton, ligde 52 puana yükseldi. Wolverhampton, 37 puanda kaldı.



Brighton, gelecek hafta Manchester United deplasmanına gidecek. Wolverhampton sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.



Görsel Kaynak: Brighton / Twitter





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ