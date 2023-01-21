Brezilya için son aday Luis Enrique!

Brezilya'da Tite'den boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi netleşiyor.



Daily Mail'in Ve UOL Esporte'ye dayandırdığı habere göre; Brezilya, teknik direktörlük için İspanya'dan ayrılan Luis Enrique'yi düşünüyor.



Güney Amerika ülkesinin futbol federasyonu başkanı Ednaldo Rodrigues'in kısa süre içinde Avrupa'ya bir yolculuk gerçekleştireceği belirtilirken, ilk görüşmeyi İspanyol teknik adam ile yapacağı belirtildi.



Ayrıca Federasyonun, Brezilyalı efsane Ronaldo aracılığıyla başarılı çalıştırıcıyla daha önceden temasa geçildiği kaydedildi.



Brezilya'nın eski teknik adamı Tite, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a aldığı ağır yenilginin ardından görevinden ayrıldı. Luis Enrique'nin görevine ise İspanya'nın aynı etapta Fas'a elenmesiyle son verildi.





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