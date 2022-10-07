Brand Week Istanbul için geri sayım

Yaratıcı endüstrileri, markalar dünyasını, hem toplumu hem de bireyi odağına alan, yarına yönelik içgörüleri farklı disiplinlerden uzmanlarla masaya yatıran Brand Week Istanbul, 7-11 Kasım tarihlerinde, "Time To Reset" teması ile Zorlu PSM'de gerçekleşecek.
Geleceğin yön veren trendlerini ve ilham verici hikâyeleri yerel ve global isimlerin sunumlarıyla katılımcılarla buluşturacak olan festival; paneller, atölye çalışmaları, akademik seminerler, söyleşiler, networking buluşmaları ve ödül törenleri bireyin ve toplumun anlam dünyasına ve ekonomiye yön vermeye devam edecek.
Geleceğin yön veren trendlerini ve ilham verici hikâyeleri yerel ve global isimlerin sunumlarıyla katılımcılarla buluşturacak olan festival; paneller, atölye çalışmaları, akademik seminerler, söyleşiler, networking buluşmaları ve ödül törenleri bireyin ve toplumun anlam dünyasına ve ekonomiye yön vermeye devam edecek.
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