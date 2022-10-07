Brand Week Istanbul için geri sayım

EMEA bölgesinin en büyük marka ve iş dünyası festivali Brand Week Istanbul, 10'uncu yılında 5 ayrı sahnede izleyicisi ile buluşacak.

Haber; Sporx.com
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Brand Week Istanbul için geri sayım
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07 Ekim 2022 12:58
Yaratıcı endüstrileri, markalar dünyasını, hem toplumu hem de bireyi odağına alan, yarına yönelik içgörüleri farklı disiplinlerden uzmanlarla masaya yatıran Brand Week Istanbul, 7-11 Kasım tarihlerinde, "Time To Reset" teması ile Zorlu PSM'de gerçekleşecek.

Geleceğin yön veren trendlerini ve ilham verici hikâyeleri yerel ve global isimlerin sunumlarıyla katılımcılarla buluşturacak olan festival; paneller, atölye çalışmaları, akademik seminerler, söyleşiler, networking buluşmaları ve ödül törenleri bireyin ve toplumun anlam dünyasına ve ekonomiye yön vermeye devam edecek.

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