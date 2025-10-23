Braga'dan Avrupa Ligi'nde 3'te 3

UEFA Avrupa Ligi 3. Hafta maçında Braga ile Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Estadio Municipal de Braga'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.



Portekiz ekibi Braga'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Fran Navarro ve 72. dakikada Maho Dorgeles kaydetti.



Feyenoord ve Celtic galibiyetlerinin ardından bu maçı da kazanan Braga, puanını 9'a çıkardı. Kızılyıldız ise 1 puanda kaldı.



Braga, bir sonraki maçında Genk'i ağırlayacak. Kızılyıldız ise Lille'i konuk edecek.



