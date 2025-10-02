Braga, Celtic Park'tan 3 puanla çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Celtic ile Braga karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Braga 2-0'lık skorla kazandı.
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ricardo Horta ve 85. dakikada Gabri Martinez kaydetti.
Bu sonucun ardından Braga, 2'de 2 ile puanını 6'ya çıkardı. Celtic ise 1 puanda kaldı.
Braga, gelecek maç haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Celtic ise Sturm Graz deplasmanına gidecek.
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ricardo Horta ve 85. dakikada Gabri Martinez kaydetti.
Bu sonucun ardından Braga, 2'de 2 ile puanını 6'ya çıkardı. Celtic ise 1 puanda kaldı.
Braga, gelecek maç haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Celtic ise Sturm Graz deplasmanına gidecek.