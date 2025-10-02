Braga, Celtic Park'tan 3 puanla çıktı

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Celtic ile Braga karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Braga 2-0'lık skorla kazandı.



Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ricardo Horta ve 85. dakikada Gabri Martinez kaydetti.



Bu sonucun ardından Braga, 2'de 2 ile puanını 6'ya çıkardı. Celtic ise 1 puanda kaldı.



Braga, gelecek maç haftasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak. Celtic ise Sturm Graz deplasmanına gidecek.



