Brad Friedel: "Hakkımda söylenen yalanları düzelteceğim"

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, konuştu.

, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Brad Friedel: 'Hakkımda söylenen yalanları düzelteceğim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Kasım 2024 18:38
Son güncelleme 27 Kasım 2024 18:46
Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Brad Friedel, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar: 

"Şu an söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları düzelteceğim." (Kaynak: Sercan Dikme)

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery