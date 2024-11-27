Brad Friedel: 'Hakkımda söylenen yalanları düzelteceğim'

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Brad Friedel, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalar:
"Şu an söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları düzelteceğim." (Kaynak: Sercan Dikme)
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.
İşte o açıklamalar:
"Şu an söyleyecek çok fazla şeyim yok. Önümüzdeki günlerde herkesin sorularını yanıtlayacağım ve yanıtlarım için kanıtları sunabileceğim. Hakkımda söylenen tüm yalanları düzelteceğim." (Kaynak: Sercan Dikme)
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş, Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Sosyal medyadan yaptıkları açıklamada, "Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Bradley Howard Friedel'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerini kullanmıştı.