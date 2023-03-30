BOTAŞ, normal sezonu galibiyetle kapattı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında BOTAŞ, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 74-69 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orkun Yurttaş, Alper Gökçebel
BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Sevgi Uzun 24, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 9, Doyle 7, Ayşegül Günay Aladağ 4, Hatice Pelin Gülçelik 2, Meltem Avcı 5, Burcu Büyükayan,
Rize Belediyespor: Brown 25, Morgan 14, Arzu Asiye Özdemir 8, Benson 18, Sümeyya Özcan 2, Deniz Üstün 2
1. Periyot: 18-16
Devre: 39-34
3. Periyot: 55-52
Salon: Ankara
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orkun Yurttaş, Alper Gökçebel
BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Sevgi Uzun 24, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 9, Doyle 7, Ayşegül Günay Aladağ 4, Hatice Pelin Gülçelik 2, Meltem Avcı 5, Burcu Büyükayan,
Rize Belediyespor: Brown 25, Morgan 14, Arzu Asiye Özdemir 8, Benson 18, Sümeyya Özcan 2, Deniz Üstün 2
1. Periyot: 18-16
Devre: 39-34
3. Periyot: 55-52
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