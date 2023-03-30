BOTAŞ, normal sezonu galibiyetle kapattı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında BOTAŞ, evinde Rize Belediyespor'u 74-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, normal sezonu galibiyetle kapattı
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30 Mart 2023 20:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26. hafta ve son maçında BOTAŞ, konuk ettiği Rize Belediyespor'u 74-69 yendi.
Salon: Ankara

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orkun Yurttaş, Alper Gökçebel

BOTAŞ: Melis Gülcan 12, Sevgi Uzun 24, Sehernaz Çidal 11, Macaulay 9, Doyle 7, Ayşegül Günay Aladağ 4, Hatice Pelin Gülçelik 2, Meltem Avcı 5, Burcu Büyükayan,

Rize Belediyespor: Brown 25, Morgan 14, Arzu Asiye Özdemir 8, Benson 18, Sümeyya Özcan 2, Deniz Üstün 2

1. Periyot: 18-16

Devre: 39-34

3. Periyot: 55-52

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