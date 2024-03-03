BOTAŞ, İlkem Tapı Tarsusspor engelini aştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında BOTAŞ, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-74 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, İlkem Tapı Tarsusspor engelini aştı
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03 Mart 2024 17:05
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında BOTAŞ, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 80-74 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Mehmet Burak Anlatıcı, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Allen 23, Işık Su Güven 4, Reimer 20, Weaver 20, Mack 13, Hatice Pelin Gülçelik, Deniz Üstün, Ronahi Zilan Kıran, Ceren Taylan, Burcu Büyükayan

İlkem Yapı Tarsusspor: Robinson 8, Kübra Erat 3, Palenikova 16, Davis 6, Cave 30, Yağmur Bul 5, Büşra Akgün 6

1. Periyot: 20-21

Devre: 41-37

3. Periyot: 59-58

 

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