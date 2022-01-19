BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda yendi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 67-61 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda yendi!
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19 Ocak 2022 18:52
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.

Mücadeleyi BOTAŞ 67-61 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç

Çankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra Erat

BOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben 10, Hatice Pelin Gülçelik, Jurjane 11

1. Periyot: 25-15

Devre: 31-30

3. Periyot: 45-48

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