BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni deplasmanda yendi!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi ile karşılaştı.
Mücadeleyi BOTAŞ 67-61 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç
Çankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra Erat
BOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben 10, Hatice Pelin Gülçelik, Jurjane 11
1. Periyot: 25-15
Devre: 31-30
3. Periyot: 45-48
Mücadeleyi BOTAŞ 67-61 kazandı.
Salon: Ankara
Hakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç
Çankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra Erat
BOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben 10, Hatice Pelin Gülçelik, Jurjane 11
1. Periyot: 25-15
Devre: 31-30
3. Periyot: 45-48