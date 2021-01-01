"Boston, Jerami Grant için birden fazla ilk tur hakkı teklif etti" iddiası

Boston Celtics'in, Detroit Pistons forveti Jerami Grant için birden fazla ilk tur seçimini teklif ettiği iddia edildi.



Celtics, geçtiğimiz ölü sezonda Charlotte Hornets ile anlaşarak takımdan ayrılan Gordon Hayward'ın hücum üretiminin yerini doldurma hedefiyle ilerliyor.



The Athletic'den James Edwards, bu iddiayla ilgili şu şekilde konuştu:



"Celtics'in ilgisi, 26 yaşındaki oyuncunun Detroit'teki oyununu izleyenler için sürpriz değil. Çünkü Grant, 23.4 sayı ve 5.3 ribaund ortalamaları ile kariyerinin en iyi sezonunun ortasında."



Edwards ayrıca, Grant'in Pistons'ın ekibi yeniden yapılandırma planı, kendisinin artan top kullanımı ve rolünün yanı sıra, genel menajer Troy Weaver ile oldukça iyi bir ilişki içinde olması gibi çeşitli nedenlerle Pistons'da kalmayı tercih edeceğini iddia etti.



