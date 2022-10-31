Bosna Hersek, Rusya'yla dostluk maçını erteledi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (N/FSBIH), Rusya ile oynanması planlanan dostluk maçının ertelendiğini duyurdu.



N/FSBIH tarafından yapılan açıklamada, bugün düzenlenen oturumda, 19 Kasım'da St. Petersburg kentinde gerçekleştirilmesi planlanan müsabakanın ertelenmesine karar verildiği kaydedilirken, maçın yeni tarihiyle ilgili bilgi verilmedi.



Federasyonun eylül ayında Rusya Futbol Federasyonundan gelen dostluk maçı teklifine olumlu yanıt vermesi, bölgede tepkilere sebep olmuştu.



Rusya'nın gönderdiği teklifi komisyon toplantısında değerlendiren N/FSBIH'in, söz konusu tartışmalı kararı almadan önce UEFA'ya danıştığı ve UEFA'nın da dostluk maçı oynanmasında bir sakınca görmediği ifade edilmiş ancak Bosna Hersekli ünlü futbolculardan karara tepki gelmişti.



Futbolculardan Edin Dzeko ve Miralem Pjanic, yerel basına yaptıkları açıklamada, federasyonun dostluk maçı teklifine olumlu cevap vermesini eleştirmişti.



Dzeko, Rusya'ya gitmek istemediğini ve her zaman barıştan yana olduğunu dile getirip, "Bu zor zamanlarda Ukrayna halkıyla dayanışma içerisindeyim." ifadelerini kullanmıştı.



Miralem Pjanic ise "Federasyonun kararını duydum. Bu konuda tutumumu biliyorlar. Beni aradılar, maç hakkında ne düşündüğümü sordular. Ne düşündüğümü söyledim ve sonra farklı bir karar alınmasına şaşırdım. Bu iyi bir karar değil. Söyleyecek bir sözüm yok." değerlendirmesinde bulunmuştu.





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