Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi

Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi
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30 Ocak 2025 11:07
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu.

Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, Niko Kovac ile anlaşma sağladı. Kovac, Dortmund'a 1.5 yıllık imza attı.

Hırvat teknik adam, Borussia Dortmund'un cumartesi günü Heidenheim ile oynayacağı maçın ardından takımın başına geçecek.

Kovac, Borussia Dortmund'dakiilk maçına 8 Şubat'taki Stuttgart karşılaşmasında çıkacak.

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