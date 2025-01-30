Borussia Dortmund'da Niko Kovac dönemi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da yeni teknik direktör belli oldu.
Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, Niko Kovac ile anlaşma sağladı. Kovac, Dortmund'a 1.5 yıllık imza attı.
Hırvat teknik adam, Borussia Dortmund'un cumartesi günü Heidenheim ile oynayacağı maçın ardından takımın başına geçecek.
Kovac, Borussia Dortmund'dakiilk maçına 8 Şubat'taki Stuttgart karşılaşmasında çıkacak.
Nuri Şahin ile yollarını ayıran Borussia Dortmund, Niko Kovac ile anlaşma sağladı. Kovac, Dortmund'a 1.5 yıllık imza attı.
Hırvat teknik adam, Borussia Dortmund'un cumartesi günü Heidenheim ile oynayacağı maçın ardından takımın başına geçecek.
Kovac, Borussia Dortmund'dakiilk maçına 8 Şubat'taki Stuttgart karşılaşmasında çıkacak.