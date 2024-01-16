Borussia Dortmund'da bir dönem sona eriyor: Marco Reus

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da Marco Reus dönemi sona eriyor.Alman basınından Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Alman yıldız Marco Reus ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.Haberde; Marco Reus'un yeni adresi için en büyük adayın, eski kulübü Borussia Mönchengladbach olduğu belirtildi. Mönchengladbach yönetiminin Reus'u takımın "poster oyuncusu" olarak konumlandıracağı ifade edilirken, oyuncunun da kariyerine Bundesliga'da devam etmek istediği ve yurt dışı transferini şimdilik düşünmediği yazıldı.Borussia Dortmund'daki 12. sezonunu geçiren Marco Reus, sarı-siyahlı kulüpte çıktığı 410 maçta 167 gol 124 asistlik performans gösterdi.