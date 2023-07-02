Borussia Dortmund'a yeni orta saha: Felix Nmecha

Borussia Dortmund, orta saha pozisyonu için transfer arayışında sona geldi. Alman ekibi, Wolfsburg'un 22 yaşındaki orta sahası Felix Nmecha ile anlaştı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Borussia Dortmund'a yeni orta saha: Felix Nmecha
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02 Temmuz 2023 18:46
Son güncelleme 02 Temmuz 2023 19:12
Jude Bellingham'ı Real Madrid'e satan Borussia Dortmund, orta sahaya yeni transferinde sona yaklaştı. 

Sky Sport'un haberine göre Dortmund, Wolfsburg'un 22 yaşındaki orta sahası Felix Nmecha ile anlaştı. 

Alman devi Dortmund'un, Wolfsburg'a bu transfer için 30 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtilirken, uzun vadeli bir sözleşme imzalanacağı aktarıldı. 

İki taraf arasındaki son görüşmelerin kısa bir zaman içinde yapılacağı ve Nmecha transferinin kısa süre içinde açıklanması beklendiği ifade edildi. 

32 KARŞILAŞMADA FORMA GİYDİ 

Geçtiğimiz sezon Wolfsburg formasını 32 kez giyen Alman orta saha Nmecha, 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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