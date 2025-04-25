Bornova ve Kuşadasıspor kurtuluş için sahada

Bornova 1877 cumartesi günü evinde son maçında Kırşehir FSK ile kozlarını paylaşacak. Bornova 1877 kendi maçını kazanıp, aynı puandaki 23 Elazığ FK'nin evinde 23 puanlı Kuşadasıspor'a yenilmesini umut edecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Bornova ve Kuşadasıspor kurtuluş için sahada
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25 Nisan 2025 14:02
3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda şampiyon Bursaspor'a 4-1 mağlup olarak düşme hattına gerileyen Bornova 1877 cumartesi günü evinde son maçında Kırşehir FSK ile kozlarını paylaşacak.

Ligdeki son galibiyetini ilk yarının son haftasında Kırşehir deplasmanında alan İzmir ekibi son 14 müsabakada galip gelemezken, son 7 maçını kaybetti. Grupta 25 puanla 14'üncü sırada yer alan Bornova 1877 kendi maçını kazanıp, aynı puandaki 23 Elazığ FK'nin evinde 23 puanlı Kuşadasıspor'a yenilmesini umut edecek.

Grupta geçen hafta evinde Muşspor'a 1-0 kaybederek düşme hattında kalan Kuşadasıspor ise 23 Elazığ deplasmanında kurtuluş mücadelesi verecek. Elazığ'da galip gelmekten başka şansı olmayan siyah-beyazlılar, kazanıp Bornova'nın mağlubiyetini bekleyecek.

Kuşadasıspor'un galibiyeti, Bornova'nın beraberliği halinde iki takım da sezonu 26 puanla tamamlayacak ve ikili averajda iyi olan Kuşadası ekibi lige tutunacak. Bornova ve Elazığ'ın 26'şar puan toplaması durumunda genel averaja bakılacak. Bornova, Elazığ ve Tokat'ın 28 puanda buluşması halinde 3'lü averaj hesabı devreye girecek.

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