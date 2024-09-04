Bornova 1877 lige hazır

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'de teknik direktör Sercan Yıldırım, pazar günü evlerinde Bulvarspor'la oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi lige hazır olduklarını ifade etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Bornova 1877 lige hazır
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04 Eylül 2024 13:59
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Bornova 1877'de teknik direktör Sercan Yıldırım, pazar günü evlerinde Bulvarspor'la oynayacakları sezonun ilk maçı öncesi lige hazır olduklarını vurguladı. Afyon'da üç etaptan oluşan kampın ardından hazırlıkları İzmir'de sürdürdüklerini belirten Yıldırım," Hazırlık süreci boyunca fiziksel ve taktiksel anlamda çalışmalarımızı tamamlayıp lige hazır duruma geldik. Futbolcularımızın son derece özverili ve istekli olmaları, bizleri mutlu ediyor. Sahada istekli arzulu bir oyun sergileyen ekip yaratmak istiyoruz" diye konuştu.

Lige galibiyetle başlamak istediklerini belirten Yıldırım, "Bornova halkını ilçemizin tek profesyonel takımını desteklemeleri için Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maça davet ediyorum. Taraftarlarımızın desteğine sezon boyunca ihtiyacımız olacak" dedi.

Geçen sezon ligdeki ilk yılında play-off oynayan Bornova temsilcisi, bu sezon da yine genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele verecek. Yeşil-siyahlılar üst sıralara oynayarak yeni yetenekleri vitrine çıkarmayı hedefliyor.

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