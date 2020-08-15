Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek geli.

Haber; AA
Boluspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek'le sözleşme imzaladı
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15 Ağustos 2020 15:36
TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'da, teknik direktörlük görevine Ahmet Taşyürek getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ahmet Taşyürek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 

Taşyürek'in yardımcılık görevlerine ise Kazım Akgün, Onur Baş, Gökhan Alaş, Muzaffer Çaylı ve Metin Kantarcı getirildi. 



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